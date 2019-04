Reddito, il 71% assegni oltre i 300 euro. L'Inps: «Solo a trentamila persone 40 euro»

Parla il presidente dell'Inps. Pasquale Tridico, oggi a Crotone per inaugurare i nuovi ambulatori medici dell'Istituto, commenta le notizie di cittadini che si lamentano perché hanno avuto solo 40 o 50 euro per il reddito di cittadinanza. «Girano tante falsità - ha spiegato - Solo il 7 per cento di chi ha ottenuto il reddito di cittadinanza ha avuto tra 40 e 50 euro. Sono appena 30 mila persone. Il 71% ha avuto 300 euro ed il 21% tra 750 e 1.380 euro. Polemiche che creano sconforto».

Tridico, che è stato ispiratore del Reddito di cittadinanza, ha evidenziato il lavoro dell'Inps: «Questa misura ha avuto un successo enorme. In appena un mese 800 mila domande. Per il Rei erano 80 mila. L'Inps ha dato risposte in un mese in modo efficiente».

Dunque «quasi 337 mila degli importi erogati per il reddito di cittadinanza, pari al 71% delle prime 472.970 domande elaborate dall'Inps, superano i 300 euro». Lo ha affermato l'Inps in una nota sulle fasce di importo dei pagamenti finora elaborati per il reddito di cittadinanza. «Il 50% è compreso nella fascia tra 300 e 750 euro, mentre oltre i 750 euro si attesta il 21% delle somme in pagamento. Soltanto il 7% è compreso nella fascia tra i 40 e i 50 euro».



