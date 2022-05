Reddito di cittadinanza, Bonomi: «Un ministro del Lavoro deve trovare lavoro ai navigator, che paradosso»

Reddito di cittadinanza, l'affondo di Carlo Bonomi. «Quello che noi stiamo chiedendo da tempo è di affrontare seriamente i problemi del lavoro». Lo ha detto il presidente di Confindustria a margine dell'assemblea di Assolombarda. «Quando noi avevamo criticato le politiche attive del lavoro - aggiunge - all'interno del reddito di cittadinanza sembrava lesa maestà. Gli effetti li stiamo vedendo. Siamo arrivati al paradosso che abbiamo un ministro del Lavoro che deve trovare lavoro ai navigator che erano stati presi per trovare lavoro a chi non ce l'aveva. Abbiamo creato veramente l'apoteosi in Italia».

«La stima della bolletta delle imprese è ora intorno agli 80 miliardi secondo i dati dell'Adef», ha proseguito Bonomi. «La bolletta energetica delle imprese - ha aggiunto - ha avuto un brusco aumento in pochi mesi passando dagli oltre 60 miliardi a 80 miliardi».