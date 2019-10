Reddito di cittadinanza a 2,28 milioni: importo medio di 482 euro, respinte 415.000 domande

Reddito di cittadinanza, diffuse oggi le tabelle ufficiali Inps che fotografano la suituazione in Italia. L'importo varia in funzione delle componenti del beneficio: il più alto, 613 euro mensili, risulta quello percepito dai nuclei beneficiari del reddito con a carico un mutuo; quello più basso, 212 euro, da chi ha una pensione di cittadinanza (per gli over 67) con a carico un affitto. In totale sono 2,28 milioni le persone coinvolte nei nuclei che percepiscono Reddito o pensione di cittadinanza (di cui 1,47 milioni tra Sud e Isole), con un importo medio mensile pari a 482,36 euro.

Nel 90% dei casi il reddito di cittadinanza risulta erogato ad un italiano, nel 6% ad un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno, nel 3% ad un cittadino europeo ed infine nell'1% a familiari dei casi precedenti. È quanto emerge dall'Osservatorio statistico sul reddito/pensione di Cittadinanza diffuso oggi dall'Inps e che si basano sulle domande trasmesse all'Istituto dai Caf, dai Patronati e dalle Poste Italiane. , nel 6% ad un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno, nel 3% ad un cittadino europeo ed infine nell'1% a familiari dei casi precedenti. È quanto emerge dall'Osservatorio statistico sul reddito/pensione di Cittadinanza diffuso oggi dall'Inps e che si basano sulle domande trasmesse all'Istituto dai Caf, dai Patronati e dalle Poste Italiane.

Le regioni del Sud e delle Isole, con 849 mila nuclei (56%), detengono il primato delle domande pervenute, seguite dalle regioni del Nord, con 425 mila nuclei (28%), e da quelle del Centro con 249 mila nuclei (16%). È quanto emerge dall'Osservatorio statistico sul reddito/pensione di Cittadinanza diffuso oggi dall'Inps e che si basano sulle domande trasmesse all'Istituto dai Caf, dai Patronati e dalle Poste Italiane.

All'8 ottobre 1,5 milioni di nuclei hanno presentato una domanda di reddito/pensione di Cittadinanza all'Inps: 982 mila sono state accolte, 126 mila sono in lavorazione e 415 mila sono state respinte o cancellate. È quanto emerge dall'Osservatorio statistico sul reddito/pensione di Cittadinanza diffuso oggi dall'Inps e che si basano sulle domande trasmesse all'Istituto dai Caf, dai Patronati e dalle Poste Italiane.

