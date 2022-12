Reddito di cittadinanza, cosa cambia dal 2023? I vincoli, le offerte di lavoro e gli assegni: la novità

Il Reddito di cittadinanza è pronto a cambiare. La decisione finale del governo sul sussidio più discusso degli ultimi mesi è finalmente arrivata. A confermarlo è stato alcuni giorni fa il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ufficializzando la decisione dell'esecutivo di ridurre da 8 a 7 mesi, a partire dal 1° gennaio 2023, la durata massima per gli attuali percettori. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in materia di RdC, ha recentemente dichiarato durante un intervento a Porta a Porta: «Riformeremo tutta la materia». Tale decisone dal parte del governo Meloni è stata maturata dopo aver preso coscienza delle poche risorse a disposizione per correggere la legge di Bilancio 2023. Con le modifiche si conta di recuperare 200 milioni da destinare ad altre misure come l'aumento delle pensioni minime.

18App, per il 2023 si torna al passato: 500 euro per tutti. Ne beneficeranno i nati nel 2004

Reddito di cittadinanza: tutte le novità del 2023

Il Reddito a partire dal prossimo anno sarà dunque erogato al massimo per 7 mesi a tutte le persone considerate “occupabili”. Ma non è l'unica novità: scaduto questo termine, potranno continuare a ricevere il sussidio statale mensile i nuclei familiari con a carico figli disabili o ultra sessantenni.

Il governo ha deciso di mettere mano anche al contributo per l'affitto da 280 euro. La cifra destinata a questa spesa non sarà più erogata ai percettori ma direttamente ai proprietari delle abitazioni. Ancora, chi prende l'RdC tra I 18 e 29 anni, ma non ha terminato la scuola dell'obbligo, per poter continuare a percepire l’assegno dovrà frequentare necessariamente dei corsi di formazione.

L'offerta congrua che sparisce dal testo

«Viene considerata la coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate, la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; la durata della fruizione del beneficio. Rispetto alla distanza del luogo di lavoro: è congrua un’offerta entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta in qualsiasi parte del territorio italiano, anche nel caso di prima offerta». Questa è la definizione di offerta di lavoro congrua descritta sulla pagina web, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero, dedicata al Reddito.

Tale normativa interna al regolamento del Reddito di fatto rappresenta il meccanismo volto a gestire le offerte di impiego. Il nuovo esecutivo apporterà novità anche in tal senso, come? Eliminando diefinitivamente questo punto. L'offerta dunque non dovrà più essere "congrua", al primo rifiuto si perderà il diritto al sussidio. Su questo punto però le modifiche definitive sono rimandate a gennaio, su questo è intervenuta anche la ministra del Lavoro, Maria Elvira Calderone rispondendo, a margine dell'assemblea di Coldiretti di ieri: «Su questo interverremo con un decreto con cui metteremo i puntini sulle i su quelle che sono le condizioni per gestire le politiche attive, ritorniamo sul tema con un decreto che faremo nel mese di gennaio».