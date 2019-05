Reddito di cittadinanza, presentate oltre 1 milione di domande. Campania in testa con 172mila

Ultimo aggiornamento: 19:34

Le domande all'Inps per ottenere il reddito di cittadinanza superano quota un milione (1.016.977). in testa si conferma la Campania con oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con oltre 161 mila domande. Subito dopo, con circa 90 mila domande ciascuna si piazzano Lazio (93.048), Lombardia (90.296) e Puglia (90.008). Chiudono la classifica Friuli Venezia Giulia e Basilicata con circa 12mila richieste e ancora più in fondo il Trentino Alto Adige (3.695) e Val d'Aosta (1.333).Intanto ci si avvia alla seconda fase, cioè al tentativo di inserire al lavoro i beneficiari della misura senza occupazione. I centri per l'impiego, però fanno sapere dalla regione Lazio, non hanno ancora la piattaforma dell'Anpal che dovrebbe consentire la gestione dell'accompagnamento al lavoro dei beneficiari del reddito. Secondo la legge che introduce il reddito di cittadinanza entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps dell'accoglimento della domanda (le prime sono arrivate nella seconda quindicina di aprile) tutti i componenti il nucleo devono rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio il destinatario del reddito dovrebbe essere convocato dal centro per l'impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione. I tempi per questa seconda parte della misura sembrano allungarsi mentre sulle domande accolte al momento il dato è fermo a quello diffuso nelle scorse settimane: circa 480.000 risposte positive sulle prime 680.000 domande elaborate.Se il tasso di risposta positiva si mantenesse sul 70% potrebbero avere la breve la card circa 700.000 famiglie.Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha confermato le stime di risparmio per circa un miliardo delle risorsestanziate per il reddito e ha annunciato che torneranno alle famiglie con particolare attenzione a quelle numerose con un solo stipendio. «Sono contento che tanti cittadini stiano chiedendo il reddito di cittadinanza - ha detto da Pomigliano d'Arco - a breve dovranno firmare il patto per il lavoro. Tanti commercianti mi hanno detto - ha aggiunto - che chi ha ricevuto la card del reddito di cittadinanza la sta usando per le proprie spese. È un circuito e si rimette in moto l'economia».Per assistere i centri per l'impiego a breve saranno arruolati 3.000 navigator e la prossima settimana (l'8 maggio)scadrà il termine per le candidature. Al momento ne sono arrivate quasi 40.000 con la Campania e la Sicilia in testa. I test dovrebbero tenersi entro luglio con la possibilità di partecipare alla selezione di 20 persone per ogni posto su base provinciale.