Reddito di cittadinanza, l'Inps ha accolto le prime 487mila domande: da domani via agli sms

L'Inps ha accolto le prime 500 mila domande per il Reddito di cittadinanza, che verranno ora liquidate dagli uffici postali. Sono stati infatti inviati a Poste Italiane le comunicazioni sulle prime 487.667 istanze accolte, a fronte delle oltre 806 mila richieste pervenute entro il 31 marzo e di 680.965 istanze già lavorate (72%). Da domani l'Inps inizierà a inviare un sms o un messaggio di posta elettronica agli utenti la cui istanza sia stata accolta.Sono state respinte 177.422 istanze (26%), mentre 15.876 istanze (2%) saranno in evidenza presso le sedi perché è necessaria un'ulteriore attività istruttoria. Delle domande residue, circa 45 mila saranno definite entro questa settimana.Le ulteriori 80 mila sono domande presentate insieme al modello Rdc/Com per comunicare la variazione di redditi da attività lavorativa rispetto all'Isee, che saranno lavorate entro la fine del mese di aprile.Stimando che anche per le istanze in evidenza si confermi una percentuale di accoglimento analoga a quella delle pratiche già definite e che la percentuale di accoglimento delle pratiche presentate insieme al modello Rdc/Com sia più alta, pare ragionevole una stima complessiva delle istanze accolte intorno al 75%.