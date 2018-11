Reddito di cittadinanza, Siri (Lega): vada alle aziende che formano i lavoratori

Nella maggioranza resta alta la tensione sul reddito di cittadinanza. L'ultima proposta arriva dal sottosegretario alle Infrastrutture, il leghista Armando Siri.



«Il provvedimento e la misura devono essere ancora costruiti - ha detto al Giornale Radio Uno Rai il sottosegretario -. Io ad esempio ho proposto che la dotazione finanziaria anzichè andare direttamente e singolarmente ai vari beneficiari che ne hanno diritto potesse essere data a delle imprese o a delle aziende che si prendono in carico le persone per formarle». Siri ha aggiunto che il contratto di governo va rispettato e che «non c'è un problema nel governo su questo». Ma «è evidente», ha concluso, che col provvedimento «così come viene presentato c'è una frattura tra il nord ed il sud del Paese». Ultimo aggiornamento: 18:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA