Reddito di cittadinanza, come richiedere il Supporto alla formazione da 350 euro: all'Inps (con Spid o patronato)

Reddito di cittadinanza, i beneficiari della misura che hanno avuto l'assegno sospeso potranno chiedere il Supporto alla formazione lavoro dal primo settembre, ma il percorso sarà a tappe. Secondo quanto emerge dalla bozza di decreto attuativo, bisognerà presentare domanda all'Inps o con lo spid o tramite patronato. Sarà quindi notificato al richiedente l'obbligo di iscrizione alla piattaforma Siisl. Solo dopo le verifiche si potrà firmare il patto di attivazione digitale e la domanda sarà accolta. Ma l'assegno arriverà dopo che il richiedente sarà andato al centro per l'impiego, avrà sottoscritto il patto di servizio e si sarà attivato su un programma di politiche attive.

Supporto per la formazione, cosa è

Il Supporto per la formazione e il lavoro è stato pensato per chi ha perso il reddito di cittadinanza e ha bisogno di tempo e formazione per trovare lavoro.