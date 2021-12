Reddito di cittadinanza, nel Dl Recovery arriva la norma "salva navigator": ecco cosa cambia

La norma 'salva-navigator' del reddito di cittadinanza: un emendamento a firma dei relatori al dl Recovery depositato in commissione Bilancio della Camera dà la possibilità alle Regioni di subentrare all'Anpal Servizi nei contratti con queste figure per accompagnare al lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza. I navigator, che sono in scadenza a fine anno dopo varie proroghe, potranno dunque continuare a lavorare fino al «completamento delle procedure di selezione e di assunzione del personale da destinare ai centri dell'impiego» ma comunque non oltre sei mesi.