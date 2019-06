Reddito cittadinanza, raggiunto accordo ANPAL-Regioni sui navigator

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -fra l'(l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) e lesui cosiddetti, i tutor dei beneficiari del. "È stata una vittoria di gruppo, una vittoria dell'Italia", ha commentato, presidente dell'Anpal, annunciando la raggiunta intesa con le Regioni sull'che la società in house Anpal Servizi offrirà aitramite i navigator, nel quadro del Reddito di cittadinanza."L'accordo - ha aggiunto Parisi - ci permette dicon le Regioni, grazie alle quali verrannoi navigator, in, per poter avviare la fase della. Le politiche attivedel lavoro legate al Reddito di cittadinanza entrano quindi nel vivo".Per ogni Regione, come parte integrante della convenzione, c'è undove viene messo nero subianco quel che i navigator andranno a fare concretamente, per supportare i Centri per l'impiego."È un grandissimo risultato - prosegue Parisi - di cui possiamo essere tutti veramente orgogliosi. Raggiunto collegialmente, da governo, Anpal e Regioni, ognuno con le proprie specificità, da tanti punti di vista, ma nessuno è rimasto chiuso nei propri particolarismi".Nel Piano operativo di assistenza tecnica viene illustratodei beneficiari del Reddito di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro. In relazione a tale processo, vengono descritte le attività svolte dai navigator con l'obiettivo disu tutto il territorio nazionale.I navigator potrannodel processo, secondo la declinazione stabilita nella convenzione bilaterale tra la singola Regione e Anpal Servizi.In particolare, il ruolo dei navigator sarànel supportare la definizione e la realizzazione dei, nonché il, con le strutture dcon i Comuni e con tutti i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale, valorizzando le opportunità offerte nel territorio.L'obiettivo èper consentire ai beneficiari di individuare eche incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l'autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità."Siamo riusciti a ottenere tutto questo in tempi stretti con il contributo di tutte le istituzioni, possiamo esserne fieri, certiche condizionerà positivamente la vita di tutti i cittadini", conclude Mimmo Parisi.