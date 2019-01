Reddito cittadinanza, pronto a fine marzo sito per chiedere beneficio

(Teleborsa) - Il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che a fine marzo sarà pronto il sito Internet ad hoc per chiedere il reddito di cittadinanza.



"Da quel momento nel giro di qualche settimana vi diremo se la persona che ha fatto domanda può accedere al reddito oppure no", ha precisato il leader del M5S in diretta Facebook, mentre è in viaggio per Strasburgo.



Di Maio ha poi promesso che, in caso di risposta affermativa, dopo pochi giorni arriverà una telefonata del navigator, cioé di colui che farà da tutor ai titolari del reddito. © RIPRODUZIONE RISERVATA