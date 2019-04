Reddito di cittadinanza, ecco i nuovi moduli Inps: iter più complesso

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, ecco i nuovi moduli che recepiscono le modifiche al decretone. L'Inps ha pubblicato sul sito Internet il modello aggiornato per la presentazione della domanda del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza e i nuovi modelli 'COM Ridotto ed Esteso' che recepiscono le modifiche introdotte in sede di conversione del Decreto Legge. Lo fa sapere l'Inps con una nota.

I modelli vengono pubblicati dopo avere sentito il Ministero del Lavoro ed avere ricevuto il parere del Garante per la tutela in materia di dati personali.

Ultimo aggiornamento: 18:04

