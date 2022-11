Reddito di cittadinanza, il ministero: «Non è tecnicamente possibile prorogare i contratti dei navigator»

Reddito di cittadinanza, la proroga dei contratti degli ex navigator non è tecnicamente possibile. Lo afferma in una nota il ministero del lavoro. «In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex navigator, scaduti lo scorso 31 ottobre - si legge nel comunicato - si precisa che detti contratti non sono prorogabili. Sul tema e nell'ambito delle attività di coordinamento, è stata invece avviata una mera attività ricognitiva tra le Regioni. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator - prosegue la nota - richiederebbero l'approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero».

Il nodo dei 1500 navigator

Il ministero ha risposto alle voci che sostenevano come il governo stesse valutando una ulteriore proroga dei contratti dei navigator, scaduti da ultimo il 31 ottobre. Proprio sulla quesitone della collocazione di circa 1500 navigator, (538 con collaborazioni cessate tra maggio e agosto e 958 scaduti il 31 ottobre), i sindacati, sempre secondo quanto si apprende, avevano chiesto un incontro al ministro del Lavoro, Marina Calderone, all'indomani del suo insediamento.