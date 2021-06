Reddito di cittadinanza a 1,3 milioni di famiglie: Campania come l'intero Nord

A maggio i nuclei percettori di Reddito o pensione di cittadinanza sono stati 1,3 milioni per oltre 2,92 milioni di persone coinvolte. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sul Reddito di cittadinanza secondo il quale il beneficio medio nel mese è stato di 551 euro per 717,7 milioni di spesa. Nei primi cinque mesi del 2021 le famiglie che hanno ottenuto almeno una mensilità del beneficio sono state 1,6 milioni per quasi 3,63 milioni di persone coinvolte.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Come funzionava la truffa all'Inps IL SUSSIDIO Foto IL CASO Reddito cittadinanza, Orlando:«serve un tagliando» DECRETO SOSTEGNI Bonus 1600 euro per gli stagionali

Le famiglie che ad oggi hanno ricevuto almeno un pagamento per il Reddito di emergenza previsto dal dl Sostegni con un importo medio mensile pari a 548 euro, sono state 483 mila. A rivelarlo è sempre l'Inps.

«L'anno scorso l'insieme dei provvedimenti sul Rem aveva convolto 425 mila nuclei con un importo medio mensile di 550 euro. Considerando le misure RdC, PdC, REm nel complesso, attualmente le famiglie raggiunte da una forma di sostegno economico contro la povertà - scrive l'Inps - sono oltre 1,7 milioni, pari a circa 4 milioni di persone, il dato più alto registrato di coloro che sono raggiunti da almeno una delle misure nello stesso mese».

#InpsComunica Online l'#Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza #RdC #PdC con i dati aggiornati al 10 maggio 2021.

📌Da gennaio ad aprile 2021 hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all'INPS 665.093 #nuclei familiari https://t.co/slHBi7uWnS pic.twitter.com/7ARGvboJMA — INPS (@INPS_it) May 20, 2021

La Campania come l'intero Nord

In Campania le famiglie che a maggio hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza sono state oltre 275.000, un numero che sfiora quello dell'intero Nord (281.786). È quanto emerge dalle tabelle appena pubblicate dall'Inps sul reddito di cittadinanza secondo le quale le persone coinvolte in Campania dal beneficio sono 716.000 mentre l'importo per famiglia medio è di 623 euro. Al Nord le persone coinvolte in 281.786 famiglie sono 557.500. L'importo medio per ogni nucleo è di 479 euro. Nel Sud e nelle Isole le famiglie titolari a maggio della misura di contrasto alla povertà sono 818.603 per 1.960.220 persone coinvolte.

Cos'è il Reddito di cittadinanza e come funziona

Il reddito di cittadinanza è uno strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, alle quali verrà data una somma a integrazione del reddito percepito. La misura riguarda anche i pensionati a cui verrà erogata un’integrazione alla loro pensione minima.