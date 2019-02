Reddito cittadinanza: ecco cosa si potrà fare con la card di Poste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -si trova nel pienodel contributo previsto dala fine aprile, mache saranno emesse. Lo ha detto in audizione alla commissione lavoro del Senato,, Amministratore delegato di PostePay., ha detto il manager, confermando che l'azienda sta già stampando le card e che l'erogazione del contributo partirà a fine aprile. Mente sulche verranno emesse. "Non ho stime né indicazioni - ha affermato - ci stiamo predisponendo per mettere in campo tutto quello che e' necessario per soddisfare la misura".Siracusano ha fatto poi delle precisazioni riguardo ladi Poste, limitata all'erogazione e gestione delle card, mentre. "La gestione dell'istruttoria è in capo all'INPS che informerà i cittadini sull'esito della pratica", ha ricordato il manager di Poste, precisando " non abbiamo informazioni sullo stato della pratica e non possiamo accreditare autonomamamente gli importi".La card avrà tutte le funzionalità per, mentre non sarà possibile effettuare acquisti on-line, acquisti all'estero, acquisti per importi superiori a quelli definiti dal decreto, prelevare all'estero o trasferire denaro ad un'altra carta. Questi sono i principaliper un utilizzo che va oltre le spese di sussistenza ed il pagamento delle utenze (affitti o mutuo).Postedelle carte, anche se afferma che cercherà di impedirlo con tutti i mezzi tecnici a disposizione.