Reddito, accolte 900mila domande: Campania in testa, poi la Sicilia

Reddito di cittadinanza, accolte 900mila domande: Campania in testa, poi la Sicilia, all'opposto la Valle d'Aosta. Le domande per il reddito di cittadinanza presentate al 15 luglio sono 1.401.225, di cui 895.220 accolte. Lo fa sapere l'Inps. La Regione in cui le richieste sono maggiori è ancora la Campania (quasi 241.000), seguita dalla Sicilia (215.000). All'opposto, sono circa 1.800 quelle arrivate dalla Valle d'Aosta.

Ultimo aggiornamento: 11:07

