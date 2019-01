Reddito e pensioni di cittadinanza, ecco requisiti e criteri

Ecco tutti i numeri dei criteri d'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza, secondo quanto prevede la bozza di decreto che contiene le norme di applicazione della legge di Bilancio.

CRITERI D'ACCESSO Isee 9.360 euro Valore altri immobili 30.000 euro Patrimonio mobiliare netto: 6.000, 8.000 10.000 maggiorata di 5.000 euro per disabile Reddito familiare da 6.000 euro (se proprietari) a 9.360 euro per scala di equivalenza* Beneficio 500 euro al mese per scala equivalenza* Sostegno all'affitto 280 euro al mese se con mutuo 150 Pensione cittadinanza 630 euro al mese per scala equivalenza* + sostegno affitto 150 euro (per scala equivalenza= 1 per il primo componente +0,4 per i componenti aggiuntivi adulti +0,2 per i minori) Beneficio massimo reddito per famiglia annuo 15.960 euro Beneficio medio nucleo 500 euro al mese Nuclei beneficiari 1.437.000 Beneficiari persone 4.348.484.



