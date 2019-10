Reddito cittadinanza, Catalfo: raggiunta intesa per navigator Campania

(Teleborsa) - "Raggiunta l'intesa fra Anpal servizi e regione Campania sull'assunzione, da parte di Anpal servizi, dei 471 navigator vincitori della selezione pubblica, che offriranno assistenza tecnica ai cittadini campani, beneficiari di Reddito di cittadinanza e non solo".



Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che esprime il suo "apprezzamento" in una nota, ricordando che "prima da presidente della Commissione Lavoro del Senato e poi da ministro del Lavoro ho incontrato più volte i navigator, per questo oggi sono molto contenta per loro. Ringrazio - conclude - le istituzioni coinvolte".



© RIPRODUZIONE RISERVATA