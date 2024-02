Reddit in marcia verso Wall street, depositati i documenti per la quotazione

Reddit verso Wall street. La società ha depositato le carte alla Securities and Exchange Commission (Sec), l’autorità di controllo dei mercati degli Stati Uniti, per la quotazione al New York Strock Exchange, in quella che è la prima offerta pubblica di un social media da diversi anni. Lo sbarco in Borsa potrebbe avvenire a marzo.

Nei documenti Reddit afferma che i suoi ricavi sono aumentati lo scorso anno del 20% e le perdite sono calate a 90 milioni di dollari. La società, che genera introiti soprattutto grazie alla pubblicità, ha anche un accesso premium a 5,99 dollari al mese, e non ha ancora mai chiuso un bilancio in utile. Il social ha 73 milioni di utenti giornalieri e oltre 100.000 comunità attive. Le banche che lavorano con Reddit puntano a una valutazione di cinque miliardi di dollari. Reddit era stata valutata il doppio (10 miliardi di dollari) in un round di finanziamenti nel 2021.

Fondata nel 2005, Reddit si presenta come una piattaforma per lo scambio di comunicazioni tra utenti raggruppati in community (subreddit) e si definisce «una città digitale globale in cui chiunque nel mondo può unirsi a una comunità per imparare gli uni dagli altri».

La società stava pensando alla quotazione già da tempo e nel dicembre 2021, aveva presentato in via confidenziale un primo prospetto di Ipo all’autorità di contrrollo dei mercati.

«Ci quotiamo per portare avanti la nostra missione e diventare un’azienda più forte - ha detto il numero uno di Reddit Steve Huffmann -. Ci auguriamo che la quotazione in Borsa offra vantaggi significativi anche alla nostra comunità».

Advance Publications, la società a cui fa capo il gruppo edigtoriale Condé Nast, è il principale azionista di Reddit, seguito dalla cinese Tencent. Sam Altman, il numero uno di OpenAI, che ha sviluppato l’applicazione di intelligenza articfiale ChatGpt, è il terzo socio con una quota doppia rispetto a quella di Huffmann.