18 Marzo 2021

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Enel Francesco Starace ha dichiarato di aver proposto al Governo di inserire un obiettivo vincolante nel Pnrr in merito ad una percentuale di parco circolante da sostituire con modelli elettrici. "Senza un input del governo la domanda, e cioè la spinta che muove gli investitori, non partirà mai", ha detto in un'intervista al Sole 24 Ore. Il settore individuato in particolare da Starace è quello del Trasporto pubblico locale (Tpl): "se un imprenditore sa che nell'arco di 10 anni andranno cambiati 10-20 mila autobus è motivato a investire. È il classico 'business case'". "C'è ora una grande opportunità per far crescere un'industria e una filiera: in Europa non esiste un'industria di autobus elettrici. Il campo è quindi aperto a chi fornisce un indirizzo di politica industriale più chiaro e più a lungo termine", ha aggiunto Starace.

Altro settore segnalato dall'Ad di Enel è quello dell'industria europea dei pannelli fotovoltaici: "la nostra fabbrica di Catania (3Sun, produce pannelli bifacciali innovativi, ndr), che oggi ha una capacità produttiva di 200 megawatt all'anno, è la più grande in Europa. Con l'accelerazione del Recovery Plan possiamo portare la produzione fino a 3mila megawatt, dei quali più della metà soddisferà il fabbisogno del nostro gruppo a livello globale. Ci vuole il coraggio di sviluppare questa imprenditorialità". "Ritengo che l'Europa farebbe bene a sostenere questo processo: dopo tutto quello che è successo nel 2020, penso che si debba cominciare a ragionare sul fatto che un certo tipo di produzioni strategiche è bene averle nella Ue", ha sottolineato.