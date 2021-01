© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È probabile che se la crisi di governo rientrerà, arriverà anche la, ovvero del piano con cui l'Italia intende spendere i fondi europei per l'emergenza in arrivo nei prossimi mesi. In queste ore infatti il governo sta lavorando perLa vittoria più grande per il partito fondato da Matteo Renzi sembra essere la, già inserito da Conte in Legge di bilancio con il nome di Istituto italiano di cybersicurezza, senza avvertire i vertici delle agenzie di intelligence AISE e AISI. Si tratta ancora sulla, anche se non è detto che Conte sia disposto a cederla.Sullasi sarebbe trovato un compromesso tra la richiesta di Renzi di utilizzare parzialmente i soldi del, il prestito europeo dedicato al comparto sanitario, che spetterebbero all'Italia e la somma iniziale di 9 miliardi che il governo aveva stanziato. Quest'ultima, grazie a un accorpamento di fondi previsti per edilizia, digitalizzazione e territorio.Ilavrebbe ottenuto più fondi per ila, l'integrazione sociosanitaria, i, il terzo settore, gli anziani e per gli asili nido.Ancora irrisolto il capitolo governance, cioè la costituzione di unaper gestire progetti ed erogazione di fondi. Su questo punto proseguirà il confronto tra governo e partiti di maggioranza.