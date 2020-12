© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Verrà presentato a breve unallaper costituire ladel. È quanto annunciato dal ministro dell'Economianel corso di un webinar promossa da Il Messaggero. La misura, ha spiegato, garantirà che rapidità ed efficacia nella messa a terra degli interventi. Inoltre prevederà "una funzione di coordinamento e di supporto, faremo la stessa cosa che faranno gli altri paesi", ha specificato Gualtieri. Il ministro si è detto divertito sui rumors degli giorni: "sono affascinato da questo dibattito senza che sia stato presentato un testo da commentare. Un dibattito basato su ricostruzioni e retroscena che guardiamo con un certo divertimento".Quanto alla partita che si sta giocando in Europa per sbloccare alle risorse, Gualtieri guarda al prossimoper risolvere le controversie con: "siamo nella fase finale del negoziato e sì questa volta possiamo definire uno, un veto incomprensibile ed improprio". "Vedo che c'è la determinazione di tutti i leader europei – ha aggiunto però – e sono fiducioso che i due paesi non potranno bloccare il varo di un programma straordinario e ambizioso". "Siamo alla vigilia di un passaggio delicato ma sono fiducioso che il 2021 sarà un anno storico perché vedrà il più grande programma di investimenti in Europa".Il ministro Gualtieri lega però il dibattito intorno al Recovery Fund a quello sulla riforma sul: "se da un parte stigmatizziamo ilimproprio dei due paesi sarebbe paradossale che poi l'Italia facesse la stessa cosa su una riforma voluta fortemente dai paesi a noi alleati e che si sono battuti con noi per il Next Generation Eu". Ma il ministro dell'Economia si è dettoanche su questo punto: "é un passaggio comprensibilmente delicato perché sulla riforma del MES c'é stata una discussione e posizioni diverse", ma "ci sono tutte le ragioni per cui, con un approfondimento del Parlamento, essere fiduciosi che l'Italia farà la sua parte".