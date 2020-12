© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siete isu cui ilsono mai mancati, anche neiIl settore ha mostrato la suanel tutelare la". Lo ha detto il Premierall'assemblea di Coldiretti."Siamo giunti al- ha detto il Presidente del Consiglio - attraversando unache hala nostrae ancora non dobbiamo abbassare lama proprio quest'anno si è mostrato con chiarezza il ruolo dellaVoi siete unPoi haun"Ilcome dimostra il valore economico delIldeve e può essere ildellache il Governo ha sposato con coraggio. Gli agricoltori sono gli ambasciatori del buon cibo e buon vivere italiano le nostre, il nostro tesoro è straordinario.Ilservirà a rilanciare tutto il"."Comprendiamo bene che fino quando ilperché è unaed è giusto che fino a quando collettivamente non sarà condiviso ci siano questi atteggiamenti. Il piano sarà un piano nazionale, non ci sarà una concezione padronale, non sarà gestito con arbitrarietà, sono le risorse della comunità nazionale. Tutti potranno in qualsiasi momento controllare sul sito della presidenza ogni progetto e lo stato di avanzamento, questo è ilper tutti".Poi un appello agli italiani:, è il modo migliore per", ha concluso il Premier.