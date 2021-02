© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il viaggio verso lanon può prescindere dai trasporti. In questa scelta, che riteniamo necessaria, le imprese del settore vanno però sostenute e incentivate con maggiori misure aggiuntive". Lo ha ribadito, in occasione delle audizioni al Senato sul(PNRR).La confederazione delle associazioni del trasporto ha espresso il suo rammarico per la cancellazione degliper ilsostenibile delle flotte delle navi e del parco dei veicoli su gomma per il trasporto merci, previsti nelle precedenti bozze, sottolineando come rinnovare la flotta o i veicoli costituisce il principale investimento produttivo delle imprese. "Sarebbe opportuno supportare con più determinazione gliprivati delle imprese, strutturalmente deboli in Italia e drasticamente colpite dagli effetti della. È quindi necessaria una misura che ne sostenga direttamente gli investimenti, per promuovere il trasporto intermodale per una maggiore competitività del nostro sistema economico", ha affermato Conftrasporto nel corso dell'audizione. "Andrebbero infatti finanziatidi(dalla rete distributiva fino ai veicoli) funzionali alla modalità stradale commerciale, in particolare per le medie e lunghe percorrenze (che non ha nel full electric un'alternativa credibile)", ha sottolineato.Per il trasporto su gomma, Conftrasporto ha sottolineato la necessità di unoper il rilascio delleai Trasporti eccezionali, piattaforma digitale che integri quelle dei gestori stradali nazionali e quelli degli operatori locali, e un programma di potenziamento dellaper un efficiente sistema didei veicoli commerciali.Sul, la Confederazione dei Trasporti ha evidenziato come le misure di sostegno al rinnovo delle flotte impegnate nei collegamenti con lee dellecontribuirebbero a garantire una più efficace funzione di inclusione sociale, propria delle reti di trasporto, per le popolazioni insulari e periferiche e genererebbero nuove opportunità per tutta la filiera della cantieristica nazionale.Quanto al, andrebbero rafforzati gli interventi per permettere l'impiego dell'come combustibile pulito anche da parte delle navi e per promuovere la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e all'innalzamento del livello del mare. In merito alla previsione dell'delle banchine – il cosiddetto, per l'azzeramento delle emissioni inquinanti delle navi durante il loro stazionamento in porto – dovrebbe essere affiancata da adeguate misure sul fronte tariffario per rendere conveniente tale opzione energetica da parte delle navi e da adeguati incentivi per l'installazione a bordo di tali impianti, selezionando opportunamente in base ad oggettivi criteri di efficacia dell'intervento le combinazioni "porto-linea-nave".