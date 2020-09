Recovery Plan, Bruxelles pubblica le linee guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Almeno ildegli investimenti provenienti dal Fondo per la Ripresa (Recovery Fund) per. Questa la proposta contenuta nelle linee-guida pubblicate dalla Commissione europea che dovrannoi Governi nell'elaborazione dei piani nazionali per ottenere leche potrebbero arrivare nel"Gli– chiarisce in un comunicato la presidente della Commissione europea- necessitano di orientamenti chiari per garantire che isiano investiti sia per l'immediata ripresa economica dell'Europa, ma anche per una crescita sostenibile e inclusiva a lungo termine. Oggi presentiamo questae siamo pronti a sostenere gli Stati membri nellodelle loroin particolare, gli obiettivi che definiscono il: promuovere l'energia pulita; migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; sviluppare nuove tecnologie nei trasporti; rafforzare la rete di banda larga, in particolaredigitalizzare la pubblica amministrazione, il settore giudiziario e sanitario; cavalcare l'economia dei dati; e adattare il sistema educativo alle nuove necessità. Punto di partenza, le raccomandazioni-Paese.per presentare il piano nazionale è il, ma viene ribadito l'invito ai Governi a presentare unagià ilNei giorni scorsi il Ministro dell'Economiaha alzato il velo sulle intenzioni del Governo: "Non faremomaa loro volta questi saranno anche collegati da una logica a missione, quello che conta non è la logica burocratica del singolo progetto ma l'obiettivo complessivo che si vuole raggiungere che richiede poi un intreccio di