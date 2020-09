Recovery Plan, Bellanova: servono scelte coraggiose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' chiara la posizione della Ministra delle Politiche Agricolesul tesoretto che arriverà dall'Europa .Sul Recovery Plan, ha detto a SkyTG24, "non parlerei di ritardo, anche se non voglio cullarmi sugli allori. Abbiamo sicuramente la necessità di accelerare, di fare progetti e di spendere bene. Non basta spendere, a volte spendendo si fanno dei danni, quindi bisogna spendere bene. Stiamo lavorando". "Non dobbiamo asseconda il populismo. Se non si hanno coraggio e visione - ha aggiunto - si asseconda il populismo. Bisogna faresulle quali non sempre avremo il consenso di tutti, ma".Poi un passaggio sull'intervento di ieri del Presidente di Confindustria,"C'è sicuramente une questo è un fatto positivo. Ho trovato un climanella relazione del Presidente e negli interventi che ci sono stati. Ho sentito parole importanti come la parola patto. Sono convinta - sottolinea Bellanova - che serva unche si porta appresso diritti e doveri delle parti che lo contraggono. Su questo dobbiamoper quello che è utile al nostro Paese, al sistema produttivo e all'emergenza del lavoro.