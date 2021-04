8 Aprile 2021

(Teleborsa) - Governo e Regioni si incontreranno per discutere del Recovery Plan alle 16.30 e non più alle 17 come previsto. In rappresentanza dell'esecutivo saranno il presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri Franco e Gelmini, il commissario Figliuolo e il capo della Protezione Civile Curcio. Per gli enti locali ci saranno i rappresentanti dei governatori, dell'Anci e dell'Upi.

Sul tavolo con ogni probabilità troveranno spazio anche i dossier vaccini e riaperture. Sul primo punto le richieste dalle Regioni puntano ad una maggiore chiarezza sulla fascia di età dalla quale si può vaccinare nei luoghi di lavoro e fissare numero di vaccinandi e settori produttivi a maggior rischio su cui intervenire.

A seguire, alle ore 18 è invece attesa la conferenza stampa del presidente Mario Draghi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.