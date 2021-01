© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Entra nel vivo ilsulcon ile che questa mattina ha incontrato iAlla riunione, in videoconferenza, anche i ministri dell'Economia,e del Lavoro,. Aprendo il confronto il Presidente del Consiglio si è così rivolto ai segretari generali delle tre confederazioni,: "" ringraziandoli per "il contributo dato al Paese in questi mesi difficili, rinunciando anche alla"Abbiamo affinato la. Dobbiamo liberare il", ha quindi aggiunto.Quello traè un "per rispettare rigorosamente ie l'attuazione concreta del piano". E' quanto avrebbe affermato il Ministro dell'Economia,, secondo fonti sindacali presenti all'incontro sulprecisando che il piano "ècon ildestinato a questo".Sottolineando che il confronto con le forze sociali e imprenditoriali sul Recovery plan "per arricchire il piano", avrebbe affermato che "l'Italia è entrata nel gruppo deiche hanno presentato unaOra ci attende un: uncon lae unaLa strada da imboccare è. "Dobbiamo esseredei progetti che nell'attuazione del piano. Un processo al quale devono partecipare anche le, con un grande sforzo collettivo di tutte le"."Ici sono per un confronto che deve essere- avrebbe aggiunto - dobbiamo finalizzare il lavoro in tempo utile e i progetti devono essere rapidamente declinati in unaLe risorse arriveranno dalla commissione man mano che gli obiettivi saranno raggiunti e questo ci mette di fronte a unIlche devono quindi essere credibili e realistici negli obiettivi. Il secondo relativo allamolto precisi dei progetti stessi per rispettare la tempistica concordata con la commissione, basata sul raggiungimento degli obiettivi stessi".Complessivamente, ha chiarito il Ministro, "se usiamo un parametro come quello adottato dalla Francia, stiamo delineando undaSono fiducioso che alla fine di questo percorso saremo in grado di presentare in Europa un piano molto significativo - avrebbe affermato ancora - con un impatto trasformativo in grado di colmare i gap infrastrutturali del Paese lungo tre assi verticali,e con tre grandi priorità trasversali che abbiamo cercato di far emergere con forza: l'equità di genere, il sostegno ai giovani e riequilibrio territoriale, a partire il