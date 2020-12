(Teleborsa) - Il Governo sta "con grande serietà e impegno, attraverso tutti i propri dicasteri, implementando il Piano per garantire alle imprese di aprirsi verso scenari di crescita che fino a oggi non sono stati consentiti". Lo ha detto il Ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo all'evento Nuovo bilancio e Next Generation EU: un piano europeo per far ripartire l'Italia.



"Un piano organico e profondo - ha aggiunto il Ministro - che va a investire in molti settori che hanno avuto una difficoltà storica, ma che oggi hanno l'opportunità di risolvere i problemi che li hanno incatenati verso una crescita più bassa di quanto avrebbe dovuto essere".



Quanto alla Rete unica "è una società che consente a ciascun impresa, ma anche alle famiglie, di avere una connessione sicura e certa, che consente di offrire servizi innovativi". © RIPRODUZIONE RISERVATA