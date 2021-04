27 Aprile 2021

(Teleborsa) - "Oggi la priorità è investire massicciamente, non consolidare le finanze pubbliche. Abbiamo imparato le lezioni del passato. Torneremo a finanze pubbliche solide non appena la crisi Covid sarà alle nostre spalle": lo ha detto il Ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, nella conferenza stampa assieme al ministro tedesco Olaf Scholz per presentare i piani di Recovery dei loro Paesi

"Voglio essere chiaro: non stiamo introducendo riforme perché ce lo chiede la Commissione Ue, ma perché è nell'interesse della Francia e dei cittadini", ha aggiunto il Ministro francese che ha indicato tra le riforme necessarie "quella delle pensioni"

"Domani con Spagna e Italia presenteremo insieme i nostri piani di rilancio alla Commissione", che "dovrà analizzarli il prima possibile in modo che vengano approvati dal Consiglio al più tardi a luglio. Questo consentirà al denaro di arrivare prima della fine dell'estate", ha concluso Le Maire, nella conferenza stampa assieme al ministro Scholz. Infine, l'invito ai Paesi che ancora non hanno approvato la decisione sulle risorse proprie a dare seguito alle decisioni europee al più presto.