(Teleborsa) - "Penso che ilcheha presentato sulconverga ampiamente con il messaggio della Commissione europea, ma ovviamente dobbiamo guardare ai singoli progetti di riforma e agli impegni quando verrà presentata la bozza del piano". Lo ha affermato il Commissario Europeo all'Economia,, intervenendo alPoi unneanche troppo velato. All'Italia e non solo sui piani nazionali di ripresa e resilienza "fortemente di tenere conto" delle difficoltà negli anni scorsi nello spendere i fondi europei, perchè se si ripetessero si rischierebbe che alla Commissionei fondi previsti daspiega l'eurocommissario - "arriverannol'anno sulla base del rquindi raggiungerli èIncoraggiamo gli Stati membri a considerare non solo gli obiettivi, ma anche cosa sia necessario per attuare questi piani e evitare che esborsi diventino impossibili per la".Quanto alla, "" sulle trattative, ammette Gentiloni ma il fatto che il termine che era stato fissato a ieri per un accordo sia stato rinviato significa che ""Lacertamente ci sta, ma ci sta anche la necessità di evitare di minare ilche sarebbe molto costoso per nostre imprese e i nostri posti di lavoro. Ovviamente - ha concluso - capiamo la necessità deldi mantenere la suae dobbiamo trovare un