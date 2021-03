© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lapresentata dall'Italia apparecon gli obiettivi di, restano però diverse "piste" su cui bisogna lavorare. La prima è "la qualità e la selezione degli. Una seconda pista è quella che riguarda le. Così il commissario europeo all'Economia,durante una audizione alle commissioni Bilancio e Politiche Ue della Camera.Riforme, chiarisce, "collegate allespecifiche per Paese del 2019. Per l'Italia sono questioni credo all'attenzione dei governi da molti anni e su cui è difficile non concordare, ma naturalmente non è facile agire: lotta all'evasione - ha detto - regole sulla concorrenza, tempi della giustizia civile, qualità della PA, politiche del lavoro e c'è anche qualche altro elemento".Terzo (ma non ultimo) aspettoCi tengo a sottolinearlo perchè è chiaro che questa sfida è in particolare sul nostro Paese - ha rilevato ancora Gentiloni nel rilevare cheche hanno maggiori benefici assoluti da, sono anche quelli chePer Gentiloni, inoltre, "il, Next Generation Eu "può essere la premessa perper altri obiettivi". Osservando che siamo certamente in presenza di una "decisione straordinaria" è altresì evidente - ha spiegato - "che quando una cosa di questa portata viene introdotta, se funziona, se ha successoQuesto, credo, sia fondamentalmente vero anche perParlando dei piani nazionali di ripresa e di resilienza più nel dettaglio, finora alla Commissione europea sono arrivateda "una ventina di Paesi", ma"Lavoriamo - aggiunge - perché sia possibile erogare" il prefinanziamento, nella misura del 13% delle risorse previste dalla Recovery and Resilience Facility,Il virus, intanto, continua a correre. A fronte di una decelerazione sull'insieme dell'Unione europea,rileva l'Eurocommissario per il quale ". "E molto di questo - ha detto - dipende dallasuperando anche i ritardi da parte europea, e affrontando tutte le capacità organizzative, per cercare di andare il