(Teleborsa) - "Gli elementi su cui investire maggiormente sono. Non si può derogare da esse: piuttosto, come abbiamo detto più volte, bisognerebbe che il". Ad affermarlo, commentando le opportunità del Recovery fund, è il presidente del, in un'intervista al Mattino."Bisogna essere veloci a cogliere l'opportunità offerta dal Recovery fund quando si affacciano rivoluzioni epocali come quelle legate al digitale e all'economia verde che possono consentire", ha aggiunto, sostenendo che i fondi europei potrebbero servire per dare una svolta all'alfabetizzazione digitale degli italiani. "Per cogliere quest'opportunità serve un'che deve avere una portata simile all'alfabetizzazione di sessanta anni fa. Allora si investì molto nella scuola media superiore e sugli istituti tecnici. Adesso bisogna fare lo stesso, perché l'", ha sottolineato Treu.Per quanto riguarda la ripartenza post-crisi, Treu ha detto che, "nonostante la preoccupazione per questa nuova ondata, in gran parte dell'Europa sono cresciuti i segnali didopo la pandemia. L'annuncio dei vaccini, la volontà stessa di mettere in campo le tante energie represse in tanti, durissimi mesi, spingono in questa direzione. Naturalmente molto dipenderà da come questa opportunità, unica, sarà usata. Per la ripresa è, partendo dalperché al suo interno ci sono elementi concreti, almeno iniziali, su cui lavorare".Durante l'intervista, il presidente del CNEL si è soffermato anche sul, "una dellecon cui bisognerà fare i conti. Il reddito di cittadinanza è statacome è stato anche di recente dimostrato: a parte l'errore di voler coniugare le misure per la lotta alla povertà con le politiche attive del lavoro,per accertare lo stato di bisogno dei richiedenti prima di erogare i sussidi. Non sono stati emanati i decreti attuativi e l'INPS non può controllare con i Comuni il rispetto dei parametri richiesti: e alla fine si è scoperto che una parte dei destinatari non era composta da famiglie realmente bisognose".