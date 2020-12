© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E. Nel primo caso, l'UE sta tentando di aggirare il veto di Polonia ed Ungheria sul piano Next Generation EU, che contiene anche il Recovery, mentecon le tensioni politiche generate dallaistituita per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza e l'impiego delle risorse europee.L'accordo sul Recovery Fund e sullo stato di diritto è stato raggiunto a luglio da tutti gli stati europei - ha ricordato il Presidente di turno del Consiglio europeo, il Ministro tedesco, ribadendo che "sarebbequesto sostegno" che è "fondamentale per molti stati membri".Per tutta risposta il Premier polacco, in una intervista a La Stampa, ha sottolineato che "la minaccia di sanzioni finanziarie relative al non rispetto dello stato di diritto" viene utilizzata come strumento nei negoziati, ed ha ipotizzato che dietro la questione del meccanismo dello stato di diritto "si nascondono decisioni politiche arbitrarie" che rappresentano una "minaccia per ogni Stato membro e, in futuro, per tutta l'Ue".E mentre in Europa si discute su come rendere operativo il Recovery Plan,sul Piano Conte, che definisce lache si occuperà di dare attuazione al Piano di ripresa e resilienza italiano. Unche non è stato condiviso da tutte le forze di maggioranza e che ieri sera, nella riunione pre-Consiglio, ha trovatosulla cabina di regia, che sarà disciplinata da un decreto ad hoc.Il, sospeso dopo la conferma della positività al Covid della Ministra Lamorgese,per mettere a punto gli ultimi dettagli dei saldi e della governance.Dalla bozza intanto emerge che lasarà sviluppata in tre livelli, unformato dal Premier, dal Ministro dell'Economia e da quello dello Sviluppo economico. Al secondo livello una, ciascuno a capo di una macro-area, che potrà a sua volta avvalersi di, al terzo livello, che avranno il compito di seguire i progetti.Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, alimentato dai 209 miliardi stanziati da Bruxelles, intende intervenire su: innovazione, transizione ecologica, infrastrutture e trasporti, istruzione, formazione e ricerca, parità sociale di genere e territoriale, salute.