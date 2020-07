Recovery Fund, Tajani: pronti a collaborare su piano di riforme

(Teleborsa) - Forza Italia tende una mano al Governo per il piano di riforme necessario per accedere alle risorse del Recovery Fund. Siamo pronti a collaborare – ha dichiarato il vicepresidente Antonio Tajani ad Ancora – e credo che tutto il centrodestra unito sia disponibile a partecipare ad una iniziativa che permetta all'Italia di ottenere un risultato positivo".



Un piano da concordare con tutte le forze politiche. "Il Governo da solo difficilmente avrà risultati positivi – ha insistito Tajani – abbiamo idee e proposte, noi di Forza Italia abbiamo già presentato un piano di riforme". Fisco, giustizia, burocrazia, casa e infrastrutture sono i temi cruciali citati dall'ex presidente del Parlamento europeo per rilanciare l'economia italiana.