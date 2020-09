Recovery Fund, sovvenzioni nette: Grecia al top. E l'Italia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' lala vera "vincitrice" sui "grants", le sovvenzioni a fondo perduto che rappresentano l'aspetto più significativo del piano europeo di rilancio post crisi pandemica,Adinfatti, andrà la quota più rilevante, in rapporto al PIL, tra tutti i Paesi dell'Unione:Al secondo posto, tra i beneficiari "netti" si prevede che ci sarà il Portogallo, con poco meno del 6% del PIL di grants, mentre a valori simili seguirannoLa graduatoria è stata stilata dallasulla base delle decisioni adottate dal Consiglio europeo lo scorso 21 luglio e dei calcoli della Commissione europea. Sesta la, con grants netti attorno al 3,5% del PIL (viene preso a riferimento il valore del Pil 2019), seguita dae poi, al nono posto tra i beneficiari netti,con sovvenzioni attorno al 2% del. Fanalino di coda tra i beneficiari netti laSeguono poi iquelli che cioè verseranno più di quanto ricevono e che ammontano a 9, che includono la, ai valori più elevati, sopra il 2% del Pil,Le sovvenzioni verranno erogate prevalentemente tramite ilil principale veicolo di quello che comunemente viene chiamato"Le chiavi di distribuzione assicurano maggiore supporto macroeconomico ai paesi più vulnerabili - rileva la BCE in uno studio anticipato dal bollettino mensile, che guarda alle ricadute di bilancio di Next Generation Eu -. Nel 2021-2022 i fondi verranno distribuiti sulla base degli sviluppi di Pil procapite e disoccupazione. Da 2023 gli sviluppi sulla disoccupazione verranno sostituiti dalle dinamiche del"La distribuzione concordata implica supporti rilevanti per i Paesi che fronteggiano le maggior sfide di Bilancio e economiche dopo la pandemia- La Grecia sarà il maggiore percettore netto rispetto al Pil, rileva l'istituzione monetaria - mache si prevede saranno tra gli stati più colpiti sia in termini di altri che di ricadute economiche, riceveranno a loro volta sostegni rilevanti".La BCE rileva che sulla base delle proposte della Commissione europea, e tenendo conto diil 70% di queste sovvenzioni dovrebbe essere erogato nelSul 30% che verrà allocato nel 2023, la ripartizione, invece che in base alla disoccupazione, avverrà sulla base del calo di Pil nel 2020 (15%) e sul calo cumulato 2020-2021 (15%).Su tutto il pianoricorda lo studio - intitolato "Le implicazioni di bilancio del pacchetto di rilancio UE" - la Commissione europea è stata autorizzata a raccoglieresui mercati dei capitali per conto dell'Unione.I fondi verranno suddivisi indi prestiti a lungo termine. Verranno erogati fino al 2026, mentre la restituzione si trascinerà fino al 2058.L'istituzione europea rileva anche come le emissioni dovute a Next Generation EU faranno aumentare: sarà il più grande collocamento sovra nazionale cheLa BCE ribadisce poi che saràutilizzare i fondi europei di rilancio post crisi pandemica in modo da rafforzare il potenziale di crescita e la resilienza delle economie, perchè questo migliora la sostenibilità di Bilancio, rilevando come in base agli accordi presi queste risorse dovrebbero essere spese in in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese dell'UE e le priorità di riforma concordate a livello europeo."Unaal Covid è essenziale per evitare un", dice la BCE. La risposta messa in campo con le diverse iniziative mobilitatealla sfida che il continente deve affrontare".