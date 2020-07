Leader Ue verso intesa, ipotesi fondo da 750 miliardi (209 all'Italia)

L'ammontare complessivo del Recovery Fund nell'ultima proposta che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha inviato alle delegazioni è di 750 miliardi, 390 miliardi di sussidi e 360 di prestiti. Si apprende a Bruxelles. La nuova composizione del Recovery fund porterebbe all'Italia 209 miliardi, di cui 82 di sussidi e 127 di prestiti. È quanto si apprende a margine del negoziato in Consiglio Ue. La cifra, viene spiegato, potrebbe ancora variare, perché si stanno facendo i calcoli sulla base della nuova proposta di Charles Michel. Se venissero confermati i 209 miliardi, sarebbe una cifra superiore a quella della proposta iniziale della Commissione, che si fermava a 173.

Conte: stanotte la svolta. «Stanotte c'è stata una svolta: dobbiamo essere ancora cauti ma direi che sono cautamente ottimista». Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine del Consiglio europeo. «Siamo favorevoli alla condizionalità climatica perché i sussidi sono orientati alla svolta energetica e digitale». «Mi batto fino alla fine perché le risorse siano cospicue e favoriscano la ripresa, sono cautamente ottimista».



«I negoziati - ha aggiunto Merkel - sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate». «Concordare una parte sostanziale di sovvenzioni è la risposta di cui abbiamo bisogno per una situazione eccezionale». Merkel ha detto inoltre di essere «molto lieta» di aver lanciato a maggio insieme al presidente francese un programma «davvero sostanzioso» per il piano di ripresa europeo.

Il presidente del Consiglio europeo Michel «non ha anticipato null'altro, ma ha detto che proporrà una soluzione» che prevede una «riduzione dei trasferimenti a 400 miliardi e 390 miliardi» del Recovery Plan, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel dopo la notte di lavori del Consiglio Europeo, a Bruxelles. La soluzione da 400 mld di trasferimenti «condurrebbe un maggiore sconto», cioè un rebate aumentato, «per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 mld uno sconto minore», spiega ancora Conte. «In questo momento ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa più risolutivo: spero si possa iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste, frutto dell'intensa negoziazione di questi giorni», ha aggiunto.

«Ora c'è un ottimo testo di bozza» sul meccanismo del super freno d'emergenza, che riguarda la governance del Recovery Fund, e quindi il tema dell'attuazione dei piani nazionali delle riforme, «che ritengo stia lentamente guadagnando consenso», ha detto il premier olandese Mark Rutte a margine dei lavori del Consiglio europeo. «Sono davvero contento, perché questa è stata una condizione cruciale per noi - ha aggiunto - per essere in grado di costruire quel bilanciamento» tra prestiti e sovvenzioni.

«I negoziati non sono ancora finiti, ma possiamo essere molto soddisfatti di essere riusciti a ottenere una riduzione dell'importo totale, che era la nostra richiesta principale, un aumento degli sconti per l'Austria e la garanzia che investimenti e riforme saranno controllati. È davvero un ottimo risultato», ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, dopo la nottata di trattative sul Recovery Fund e il bilancio al vertice Ue. Kurz ha riferito anche di «progressi sulla plastic tax» per le nuove entrate Ue «con cui finanziare il debito».

Nella notte non sono mancati momenti di tensione, con Conte che a un certo punto ha anche accusato il premier olandese Rutte di voler far sabotare gli accordi: «Ne risponderai agli europei», gli ha detto. Se si continua a trattare al ribasso, viene il dubbio che «si voglia piegare il braccio a un Paese perché non possa usare i fondi» del Recovery fund, «con un meccanismo come quello che fa controllare al Consiglio ogni singola fase dell'attuazione» delle riforme, ha detto Giuseppe Conte al tavolo della cena con gli altri 26 leader europei. E davanti a tutti ha ribadito il limite invalicabile che per tutto il giorno, il terzo di trattativa, ha difeso nei colloqui con i partner europei: non si possono ridurre i fondi ma soprattutto non si può pretendere di dare a ogni Paese il potere di bloccarli.



«Il mio Paese ha una sua dignità. C'è un limite che non va superato», ha detto il presidente del Consiglio, mentre a Mark Rutte e ai frugali ha rinfacciato i 'rebates', i rimborsi di cui godono che «non hanno vincoli» e che loro chiedono addirittura di aumentare. Se, come pretendono i Paesi frugali, venissero ridotti da 500 a 350 miliardi i sussidi del Recovery fund, scenderebbe la quota per l'Italia: gli sherpa rifanno i calcoli, che varieranno a seconda di come varieranno le diverse componenti del fondo. «Il mio Paese ha una sua dignità. C'è un limite che non va superato», ha detto il presidente del Consiglio, mentre a Mark Rutte e ai frugali ha rinfacciato i 'rebates', i rimborsi di cui godono che «non hanno vincoli» e che loro chiedono addirittura di aumentare. Se, come pretendono i Paesi frugali, venissero ridotti da 500 a 350 miliardi i sussidi del Recovery fund, scenderebbe la quota per l'Italia: gli sherpa rifanno i calcoli, che varieranno a seconda di come varieranno le diverse componenti del fondo. «Ieri sera» al Consiglio europeo «lo scontro è stato molto duro: Macron ha sbattuto i pugni sul tavolo, seguito da Angela Merkel. In seguito, i frugali hanno cominciato a muoversi dalle loro posizioni molto rigide», ha spiegato l'europarlamentare Sandro Gozi di Renew Europe precisando che «il lavoro congiunto tra Macron e Merkel continua, soprattutto per avvicinare i sussidi alla cifra di 400 miliardi». L'eurodeputato sottolinea che «la battaglia che Macron e Merkel hanno fatto insieme per più solidarietà europea non ha precedenti e porterà ad un accordo a favore delle imprese, dei giovani, degli ospedali, dei territori e dei settori più colpiti dalla crisi. Il prossimo passo dovrà essere la fine dell'unanimità e dei veti al Consiglio europeo che dovrà decidere a maggioranza».

