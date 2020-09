Recovery Fund, Scholz: accordo entro fine anno, risorse già da gennaio 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'obiettivo è quello di portare a termine i negoziati suentro la fine dell'anno, "affinché le risorse possano partire da gennaio 2021".Il target lo ha fissato il Ministro delle Finanze tedescoin videoconferenza davanti alla commissione Economica del Parlamento Ue. "La situazione economica in Europa è seria, c'è speranza che ci sia una buonama non abbiamo ancora superato il peggio", ha sottolineato Scholz secondo il quale "è necessario spendere il denaro del piano diUe per uscire dalla".Il Ministro tedesco si è poi focalizzato sulla necessità di trovare un accordo internazionale sulla: "spero ci sarà una svolta in autunno a livello Ocse, credo che un accordo sia possibile"."Ci sono grandiche, pur avendo attività fiorenti, danno un contributo minimo e il modo migliore per cambiare questo è a livello internazionale – ha aggiunto Scholz – anche glisanno che in questo momento non abbiamo bisogno di un'altra crisi o altre tensioni".Per Scholz la"è necessaria per finanziare le priorità che ci siamo dati" e "avrà un impatto anche" sull'introduzione di una "per le multinazionali in Europa".