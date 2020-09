Recovery fund, dall'alta velocità della Napoli-Bari alla scuola digitale. Ecco i 550 progetti presentati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si va dai 2,5 miliardi dell’Alta velocità Napoli-Bari (6 anni) con incremento della capacità della linea (da 4 a 10 treni/ora), la riduzione dei tempi di percorrenza (fino a 35’ per i servizi lungo percorso Roma-Bari, il miglioramento della regolarità della circolazione e maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura, ai 2,7 miliardi per Scuolefuture, il programma di transizione in tre anni al digitale di classi e aule in ambienti di apprendimento innovativi con la creazione di 2.700 laboratori (Digital Labs) per le professioni digitali del futuro e la piena digitalizzazione delle strutture amministrative dell’istituzione scolastica, ai 25 miliardi del Piano di settore per la trasformazione digitale, green ed il potenziamento della filiera industriale, aerospaziale e della difesa. Ecco solo alcuni delle 550 proposte inerenti al Recovery Fund , inviate dai vari Ministeri e da altri Enti al Ciae (Comitato interministeriale per gli Affari europei) che avrà il compito di esaminarli e approvarli.Il Messaggero.it anticipa il documento (in allegato) contenente tutti i progetti. Si ricorda che le risorse della Recovery and resilience facility (Rrf, il cuore del Recovery fund) disponibili per l’Italia sono stimate in 191,4 miliardi, di cui 63,7 miliardi di sussidi (grants) e 127,6 miliardi di prestiti (loans). Il 70% delle risorse dovrà essere impegnato nel 2021-2022, la quota rimanente nel 2023. L’ammontare effettivo del restante 30% del programma dipenderà dalla caduta del Pil nel 2020-2021.Si legge la proposta della Torino - Lione e opere connesse (1 miliardo), i circa 9 miliardi per la trasformazione dei luoghi di lavoro e promozione del lavoro flessibile – Piano strategico di sostenibilità. Quest’ultimo è il piano nazionale per l’innovazione degli spazi di lavoro pubblico: progettazione funzionale basata sulle attività; nuove dotazioni informatiche portatili e tecnologie/sistemi informativi abilitanti del lavoro agile 2. Sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza (magazzini dati, interfacce conversazionali, assistenti virtuali) per digitalizzare documenti e flussi di lavoro e abilitare il lavoro flessibile 3. Piano strategico di sostenibilità: Efficienza energetica degli edifici pubblici Bonifica materiali e fibre pericolosi Revisione di processi e delle procedure Creazione di un indice composito di sostenibilità e monitoraggio 4. Innovazione delle modalità di misurazione della prestazione lavorativa e della performance, in particolare per adattarle al lavoro a distanza, valorizzando il lavoro per obiettivi e i sistemi premianti per i risultati. Sono previsti 4,2 miliardi per i percorsi di empowerment femminile che si propone: - Aumentare l’occupazione femminile attraverso la programmazione di incentivi alle assunzioni; - Aumentare la permanenza delle lavoratorici nel mercato del lavoro anche mediante la creazione di specifici incentivi al mantenimento occupazione al rientro dalla maternità; - Migliorare la qualità del lavoro femminile, anche attraverso il contrasto al part-time involontario; - Promuovere percorsi di ingresso nel mercato nel lavoro fondati sull’acquisizione di nuove competenze in risposta ai nuovi fabbisogni delle imprese e incentivare la formazione tecnologica delle donne e l’accesso alle discipline STEM (quest’ultima nell’ambito di una più ampia strategia a cura del DPO-PCM); - Promuovere strumenti di condivisione delle responsabilità genitoriali all’interno della famiglia e di conciliazione con la vita lavorativa, anche attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia (nidi, micronidi e servizi integrativi, innovativi e flessibili) e di servizi per la long-term care; - Promuovere la trasparenza nella gestione del rapporto di lavoro, in particolare con riferimento ai differenziali retributivi di genere e per contrastare il fenomeno di dimissioni “involontarie”; - Diminuire in maniera strutturale il gender pay gap anche ricorrendo a incentivi sul salario di produttività che portino le imprese ad adottare di indici di produttività del lavoro “gender oriented”. Poi sono stanziati 10 miliardi per “Una ripresa con il lavoro”, un progetto da realizzare in 4 anni. L’obiettivo del progetto è quello di introdurre in sinergia e complementarità con tutti gli interventi contenuti nelle schede presentate dal Ministero del lavoro una misura consistente nella temporanea riduzione del costo del lavoro per far sì che l’auspicata crescita del PIL sia accompagnata dalla creazione di posti di lavoro, accelerando il lasso di tempo in cui dopo la caduta il numero di occupati possa recuperare ciò che ha perso durante la crisi della COVID 19 e aumentare, tenendo conto del diverso impatto della crisi medesima in chiave territoriale, di genere e in particolare sui giovani. Ancora piani per l’informatica nella PA, competenze digitali nella PA, Transazione digitale dei pagamenti verso le pubbliche amministrazione, Hub per la creazione di reti per la presa in carico delle fragilità sociali,