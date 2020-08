Recovery Fund, Moody's: aiuterà settori Tlc, tech, energia e trasporti

(Teleborsa) - Il fondo europeo per la ricostruzione dopo l'emergenza sanitaria Covid "Next Generation UE" aiuterà i settori delle telecomunicazioni, della tecnologia, dei trasporti e dell'energia a ridurre il costo del debito, allentare la tensione sui ricavi e sostenere il flusso di cassa durante la crisi. E' quanto afferma Moody's Investor Services in un report.



Secondo l'agenzia di rating il piano europeo per la ricostruzione "incoraggerà i Paesi a finanziare investimenti a lungo termine" che sosterranno la transizione digitale e verso la "sostenibilità dell'Eurozona".



