Il divario Nord-Sud in termini di PIL, occupazione e BES si è aggravato. E’ uno dei punti focali contenuti nel capitolo sul “Contesto” delle Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza, imperniate sulle sei missioni. Questo piano di rilancio (PNRR Italia), con un plafond di 209 miliardi, si baserà sul progetto presentato da Giuseppe Conte agli- Stati generali di giugno. Un Paese completamente digitale.Ecco gli obiettivi. Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti. Un Paese più verde e sostenibile. Un tessuto economico più competitivo e resiliente. Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane. Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese. Investire nella formazione e nella ricerca. Un’Italia più equa ed inclusiva. Un ordinamento giuridico più moderno ed efficace. «Ridurre i divari territoriali di Pil, benessere, reddito», si legge nel documento datato 9 settembre, che il Messaggero.it è in grado di pubblicare e che tra i punti salienti si propone l’accoerciamento delle distanze tra le Italia con il rilancio del Sud.