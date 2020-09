Recovery Fund, il Piano per rilanciare l'Italia e dribblare la crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilrappresenta "unper i" e "unaper uscire da un lungo periodo di stagnazione e da unasenza precedenti a causa della pandemia, tornando alloe a investire sul futuro, dare ai giovani nuovee per vivere in un Paese più avanzato e più rispettoso dell".Lo ha detto il Ministro dell'Economiain audizione davanti alle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera sul Recovery Fund precisando che "non può costituirsi in"Ma - ha aggiunto - determinare maggiori pacchetti di investimenti pubblici e di sostegno a quelli privati per le riforme che da tempo sono necessarie perIl Titolare del Tesoro - sottolineando che il Presidente del Consiglio "invieràle linee guida del Recovery Plan italiano al Parlamento", ha anche annunciato che ildi investimenti per l'utilizzo delsarà presentato alla Commissione europea, insieme al consuetoIlche il Governo sta predispondendo per il Recovery Fund traccerà "un sentiero delche si innalzerà di svariati punti percentuali, così comeUnribadito con forza: ilrappresenta ", ribadisce Gualtieri, aggiungendo che si dovranno scegliere "progetti capaci di rendere i. "Auspico che tutti insieme - ha aggiunto - avremo senso di responsabilità per raccogliere questa".Particolarea un'area del Paese da sempre in"Intendiamo destinare aluna quota consistente di risorse, con una percentuale adeguata di risorse, per rendere credibile un piano di rilancio del Mezzogiorno, fondamentale per la ripresa del"Inopportuno anticipare glial Documento di economia e finanza, ma - prosegue il Ministro - confermo l'intenzione di una significativa discesa del rapporto debito-PIL nel 2021", aggiungendo che l'intenzione è quella di "un graduale rientro, in termini sostenibili, ai livelli pre pandemici e neldel rapporto.Quanto ai 100 miliardi complessivi stanziati dal Governo per sostenere cittadini e imprese nella crisi provocata dal Coronavirus, "a fine anno saranno stati utilizzati tutti", ha detto Gualtieri rivendicando l'efficacia delle"Se il Governo perde la sfida del Recovery FundLo ha detto il Premierin visita a Norcia, rivolgendosi agli