© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Quella sul"è una". È quanto ha affermato, intervistato dal Tg1.Per il MinistroA beneficiarne per Gualtieri saranno soprattutto "quei settori della nostra economia che hanno subito e subiscono in misura maggiore le conseguenze del coronavirus" come "il turismo e la cultura".Tornando sul fronte della politica nazionale Gualtieri ha annunciato che" È stato bollinato e", ha assicurato il Ministro. A partire da domani – ha affermato Gualtieri – "ci sarà ile questo pagamento avverrà nell'arco di due, tre giorni al massimo". Sempre da domani – ha aggiunto – "saràNel corso dell'intervista Gualtieri è tornato anche sullaA fronte del– ha spiegato il Ministro – a Fca sono state poste le condizioni "che le risorse siano tutte utilizzate in Italiache si confermino e rafforzino gli investimenti nel nostro Paese, che si mantenga l'occupazione e che non ci siano delocalizzazioni".