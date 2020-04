© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non si affronta questa crisi senza solidarietà. Ora tocca alla Commissione proporre il più importante degli strumenti comuni". Dopo aver commentato con queste parole l'ilquesta mattina, è tornato sul tema dell'accordo dei leader Ue per creare quello che ha definito un "fondo di rinascita" post Coronavirus.ha annunciato Gentiloni a Radio Anch'io. Ieri, ha aggiunto, "è andata direi bene. È stata raggiunta una soluzione che qualche settimana fa era impensabile". Nei prossimi giorni, ha sottolineato Gentiloni,"vi saranno diversi aspetti cruciali da affrontare" ma "la vittoria più importante è aver capito che gli interessi sono comuni".Tra le questioni cruciali da discutere, per il Commissario Ue, ci sono, innanzitutto,"Bisogna fare presto, perchéha avvertito Gentiloni. Rimane, inoltre, da chiarire "quanti di questi fondi saranno erogati ine quanti in". E, se prestiti ci saranno, – ha aggiunto Gentiloni – bisogna definire "cheavranno" dal momento che è essenziale che sia "molto lunga, di"La parte invece di– ha chiarito il Commissario europeo – ci sarà sicuramente, è fondamentale per riequilibrare".Altro tema posto da Gentiloni riguarda ilIn tale scenario per il Commissario UeGentiloni si è, pertanto, detto"Non so se metterebbe in crisi il governo, da commissario europeo mi pare che la nuova linea di credito del Mes sia vantaggiosa per i Paesi che dovessero chiederla. E l'unica condizionalità è che i soldi siano spesa sulla sanità. Sinceramente non mi sembra la Troika, poi ognuno fa le sue valutazioni".