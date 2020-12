© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La distribuzione dei vaccini anti-Covid 19 e il Recovery fund sono una, ma per garantire il successo del Recovery Plan l'Italia devecon leggi capaci di accelerare gli investimenti". È la preoccupazione principale del commissario europeo agli Affari economiciche emerge in un'intervista a La Repubblica.Gentiloni non si dice preoccupato dei ritardi italiani sul Recovery plan, ma del tipo di spese che il nostro paese sceglierà di fare e sull'attuazione delle misure: "Lo sforzo della Commissione UE con tutti i Paesi è di insistere sul fatto che, che pur non essendo esclusi non sono una priorità. Poi ci sono alcune spese che la Commissione Ue in generale non considera accettabili: quelle che danneggiano l'ambiente o che tendono a favorire consensi effimeri". Ma più che gli incentivi lo preoccupa l'esecuzione del piano: "Perché".Quando gli viene chiesto perchè questa preoccupazione sull'esecuzione italia, l'ex premier cita la cronica difficoltà di assorbimento delle risorse europee di Italia e Spagna. "Questi fondi vanno impegnati entro il 2023 e spesi entro il 2026 - ha spiegato - Servono quindi, ovvero uno sforzo straordinario. Non possiamo definire "senza precedenti" il Recovery Fund e poi non prendere decisioni conseguenti sulle procedure ordinarie".Quando il commissario europeo agli Affari economico parla di corsie preferenziali non si riferisce però alla creazione di cabine di regia o super commissari: "e procedure straordinarie.Nessuna autorità politica o tecnica può fare miracoli se non si sbloccano i colli di bottiglia sul piano normativo. Bruxelles ha chiesto chiarezza negli interlocutori sul piano: ogni governo si dia le strutture ad hoc che preferisce. Ciò che importa è che siano efficaci."Gentiloni non esclude che il nostro paese in futuro scelga di usare i fondi del MES. "L'Italia peraltro intende utilizzare tutti i prestiti del "Recovery and Resilience Facility" (RRF) ovvero 130 miliardi. La Commissione guarda con favore al pieno utilizzo dei prestiti, ma questo alza la posta dell'attuazione del Recovery perché aumenta il debito - ha spiegato -. Posso capire i motivi politici per cui non si accede al MES, ma anche i prestiti della RRF fanno aumentare il debito e fa bene il governo a proporne un utilizzo prudente, anche sostituendo spese già previste, sempre che queste siano compatibili con gli obiettivi comuni europei".