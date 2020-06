© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'appello lanciato dal mondo delle imprese aler l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MES è "Lo ha detto il Commissario europeo agli Affari monetari, Paoloa Radio24. "Stiamo parlando - ha aggiunto - di un pacchetto di misure, che sono prestiti particolarmente vantaggiosi per Paesi che hanno tassi d'interesse più alti. Quindi all'Italia conviene chiedere questi prestiti. La Commissione ha lavorato molto per togliere a questi meccanismi leche all'inizio c'erano".Sui fondi messi a disposizione dalrichiama a unper "evitare che le misure che non abbiano un profilo di investimento e di priorità parlando diche dovrebbe essere usata ", come la transizione ambientale o per risolvere problemi antichi e che abbiano unPer l'Eurocommissario occorre poi fare attenzione "all'eventualità che la creazione di grandi campioni europei attraverso fusioni o acquisizioniall'interno del mercato europeo". Lo ha detto rispondendo a una domanda sugli scenari di consolidamento di grandi gruppi all'interno dell'"Bisogna trovare un- ribadisce Gentiloni. Ci sono alcuni settorie che l'Unione europea deve aiutare a crescere per avere un ruolo globale, penso al digitale e alla difesa. La forza di questa Unione europea è il suo mercato interno che si è dotato di regole di competitività molto forti, allontanando il rischio di