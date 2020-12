© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se è vero che ci sia tanta attesa per le risorse del Recovery fund, in quanto all'Italia spetterà un ampia fetta della dote totale, è importante "in questo piano lee unadal punto di vista organizzativo che consenta di assorbire tutte queste risorse. Questa, che si aggiunge alle tante finanziarie, è un'occasione straordinaria per investire sul futuro e cambiare in meglio la nostra economia". Lo ha detto il commissario europeo all'economia, intervistato dal TG5.Commentando la, Gentiloni l'ha descritta come "un, perché si dà ai soldi del MES una nuova funzione, potranno essere utilizzati anche come. Le banche a livello europeo e italiano non sono i crisi, ma avere una rete di protezione in più credo sia molto utile".Il commissario europeo all'economia invita a non abbassare la guardia sul covid, in vista del Natale. "Bisogna evitare che lediventino la base su cui si possa sviluppare una- ha sottolineato - Le raccomandazioni dell'Unione Europea sono rispetto ai grandi eventi, alle funzioni religiose, agli orari dei negozi, alle vacanze scolastiche, raccomandazioni e hanno tutte lo stesso obiettivo: evitare che ci ritroviamo con una grande diffusione dei contagi".