(Teleborsa) - "Le linee guida delsono coerenti con l'impostazione Ue ma non abbiamo ricevuto ancora il piano, il governo comincerà a discuterlo oggi a Roma quindi ci potremo pronunciare sugli aspetti specifici quando lo riceviamo". A fare il punto sul Recovery Fund è ildurante un'audizione all'Europarlamento. L'esecutivo Ue – ha sottolineato Gentiloni – non ha ancora ricevuto il piano dell'Italia, ma a mancare all'appello è anche quello di "molti altri paesi".Nel frattempo, dopo slittamenti e ritardi, a Palazzo Chigi èche vede sul tavolo il dossier Recovery Plan e la governance dei fondi, contestata da Italia viva. Il governo deve indicare come e quando spenderà i, tema che, come prevedibile, sta facendo emergere dissensi e contrasti. A quanto si apprende, oggi dovrebbe arrivare il via libera alla bozza dello schema di aggiornamento del piano, ovvero la strutturazione in missioni, componenti e progetti mentre per la partita della struttura di governance, si ipotizza un nuovo Consiglio dei ministri mercoledì sera. Sul fronte dellasembra prevalere locon ilaffiancato dai. A questa triade si affiancherebbe, poi, unasuddivisi nelle: digitalizzazione, green, infrastrutture, istruzione, equità e salute. In casi eccezionali i sei manager potranno essere chiamati a intervenire con poteri sostitutivi per evitare ritardi e perdite di risorse.