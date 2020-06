© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo ribadisce il vicepresidente della Commissione europea,, al quotidiano tedesco Die Welt."Gli Stati membri che vogliono le risorse dal fondo, nei quali dovranno far capire con qualiintendanoe rafforzare le loro economie contro le crisi", ha affermato il numero due a bruxelles, cogliendo le sollecitazioni dei cosiddetti Paesi "frugali" sulle condizionalità parziali., avverte Dombrovskis, spiegando che "questa è una conseguenza logica e così avviene in molti programmi europei"."Nei fatti - ha aggiunto - le risorse verranno versate soltanto quando determinati obiettivi di riforma saranno raggiunti o saranno definite delle fasi di investimento. Complessivamente le soglie burocratiche per il fondo non saranno molto alte, ma dobbiamo comunque assicurarci che i piani dei governi effettivamente avviino le riforme necessarie".Il vicepresidente ha poi sottolineato che la direzione che devono prendere glisono verso una, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.