Recovery Fund: Descalzi, ottimo momento aggregazione

(Teleborsa) - "Il Recovery Fund è stato in questi mesi un ottimo momento di aggregazione, con un'ottima connessione fra pubblico e privato". Lo ha detto l'intervenendo al webinair del Gruppo Caltagiron."Noi ci siamo occupati dei progetti energetici. Gli obiettivi sono diversi, dal creare occupazione, innovazione, ridurre componente carbonica e innovare e formare" - ha aggiunto il top manager -. Con il Recovery Fund c'è stata per l'Italia una "virtuosissima interferenza positiva e connessione tra pubblico e privato. Ogni progetto deve dare all'Italia, al Governo, la possibilità di esprimere dei parametri di confronto con altri progetti che ci sono in Europa. E' un momento di grande lavoro. Tutto giugno, luglio e agosto siamo stati al lavoro tutti insieme per essere pronti a presentare una serie di progetti lavorando con i ministeri di competenza".Quanto all'attuale emergenza sanitaria Descalzi ha affermato che "l'ENI non sarà più pre-covid perché il contesto non sarà più pre-covid. Il post covi sarà un processo di recupero diverso. Non percorreremo le stesse strade".